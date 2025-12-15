Інтерфакс-Україна
Події
08:59 15.12.2025

Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

Кабінет міністрів розпочинає наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств та запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній енергетичного сектору, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розпочинаємо наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств. Відповідно до плану Уряду, у понеділок запускаємо відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств", - написала вона в телеграмі.

Зокрема, це ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Оператор ринку", ПАТ "Центренерго","Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом", АТ "Укренерго" та АТ "Укргідроенерго".

Усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки, зазначила Свириденко, додавши, що формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

"Окрім цього, у п'ятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", - підсумувала прем'єрка.

 

Теги: #кабмін #наглядові_ради

