14:49 16.12.2025

Міносвіти: 19 закладів освіти отримали сучасну агротехніку в межах проекту з JICA

14 фахових та професійних коледжів Міністерства освіти і науки та 5 навчальних центрів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України отримали сучасну агротехніку в межах "Проєкту сприяння розвитку малого садівництва: підвищення інклюзивності жінок-фермерів", який реалізується з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). 

Згідно з повідомленням Міносвіти, проєкт пропонує три цикли тренінгів для жінок-фермерів, ветеранів, осіб зі статусом внутрішньо переміщеної особи та аграріїв-початківців на базі 5 закладів (ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України", Північний центр професійної освіти, Житомирський агротехнічний фаховий коледж, Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК, Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК). 

Зазначається, що навчання в межах програми тренінгів охоплює два напрями: садівництво та теорію водіння для підготовки трактористів.

Наразі за результатами проведення першого циклу навчання, здійснюється удосконалення програми й триває постачання обладнання, необхідного для організації тренінгів, а також планується навчальний візит до Японії і онлайн-семінар з обміну досвідом для малих фермерів.

У відомстві повідомили, що завдяки проєкту JICA учасники тренінгів та майбутні фермери отримають практичні навички роботи з сучасним обладнанням, зокрема новими тракторами з GPS-навігацією, автоматичним керуванням і технологіями точного землеробства, що забезпечить ефективну підготовку до реальних умов аграрної сфери.

Так, агротехніку отримали заклади у різних регіонах України: Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК, Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК, Житомирський агротехнічний фаховий коледж, Державний навчальний заклад "Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК", Державний професійно-технічний навчальний заклад "Черкаський навчальний центр", Державний професійно-технічний навчальний заклад "Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості", Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж імені П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Золочівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування", Відокремлений структурний підрозділ "Кам'янець-Подільський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет", Відокремлений структурний підрозділ "Тальянківський агротехнічний фаховий коледж Уманського національного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету", Борщівський агротехнічний фаховий коледж, Володимир-Волинський фаховий коледж, Комунальний заклад "Голованівський професійний ліцей Кіровоградської обласної ради", Глибоцький професійний ліцей, Відокремлений структурний підрозділ "Снятинський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет", Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" і Мирогощанський аграрний фаховий коледж.

 

