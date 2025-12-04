Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через німецький банк розвитку KfW надасть додаткові EUR100 млн у Фонду підтримки енергетики України, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у Телеграм, таким чином, до кінця 2025 року загальний внесок Німеччини до Фонду сягне EUR550 млн, що робить її найбільшим донором цього Фонду.

За словами федеральної міністерки економіки та енергетики Катеріни Райхе, наведеними у повідомленні, українська енергетика стала ще однією лінією фронту, і Німеччина не залишить українців наодинці з цією проблемою.

"Наші додаткові EUR100 млн до Фонду енергетичної підтримки України – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть", – зазначила вона.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак уточнив, що завдяки цим коштам енергетичні компанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів.

Раніше на координаційній зустрічі донорів Фонду підтримки енергетики, організованій Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Андарак повідомив, що за останні два місяці міністерство отримало рекордну кількість термінових заявок від енергетичних компаній.

"Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та максимально ефективного використання ресурсів застосовується сувора пріоритизація, що дозволяє підтримувати найкритичніші об’єкти та знижувати ризики масових відключень", – пояснив заступник міністра.

Міненерго уточнило, що загалом з лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад EUR1,75 млрд.