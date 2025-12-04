Інтерфакс-Україна
Події
18:27 04.12.2025

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

2 хв читати
Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через німецький банк розвитку KfW надасть додаткові EUR100 млн у Фонду підтримки енергетики України, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у Телеграм, таким чином, до кінця 2025 року загальний внесок Німеччини до Фонду сягне EUR550 млн, що робить її найбільшим донором цього Фонду.

За словами федеральної міністерки економіки та енергетики Катеріни Райхе, наведеними у повідомленні, українська енергетика стала ще однією лінією фронту, і Німеччина не залишить українців наодинці з цією проблемою.

"Наші додаткові EUR100 млн до Фонду енергетичної підтримки України – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть", – зазначила вона.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак уточнив, що завдяки цим коштам енергетичні компанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів.

Раніше на координаційній зустрічі донорів Фонду підтримки енергетики, організованій Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Андарак повідомив, що за останні два місяці міністерство отримало рекордну кількість термінових заявок від енергетичних компаній.

"Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та максимально ефективного використання ресурсів застосовується сувора пріоритизація, що дозволяє підтримувати найкритичніші об’єкти та знижувати ризики масових відключень", – пояснив заступник міністра.

Міненерго уточнило, що загалом з лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад EUR1,75 млрд.

Теги: #німеччина #мінекономіки #фінансування #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 04.12.2025
Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

11:59 04.12.2025
Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

08:08 04.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

18:30 03.12.2025
Двоє шахтарів "ДТЕК" загинули на Дніпропетровщині внаслідок удару дрона РФ

Двоє шахтарів "ДТЕК" загинули на Дніпропетровщині внаслідок удару дрона РФ

18:21 03.12.2025
Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

18:11 03.12.2025
Імпорт енергообладнання звільнено від ПДВ на 2026-2028 роки

Імпорт енергообладнання звільнено від ПДВ на 2026-2028 роки

18:09 03.12.2025
"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

17:10 03.12.2025
Першу в Україні комунальну плантацію біоенергетичної культури – міскантусу - заклали на Хмельниччині

Першу в Україні комунальну плантацію біоенергетичної культури – міскантусу - заклали на Хмельниччині

15:49 03.12.2025
Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

14:57 03.12.2025
Фінансування телемарафону незначне порівняно із зусиллями, які влада докладає для формування інформполітики - Марченко

Фінансування телемарафону незначне порівняно із зусиллями, які влада докладає для формування інформполітики - Марченко

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА