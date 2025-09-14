Інтерфакс-Україна
09:58 14.09.2025

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"
Фото: https://www.facebook.com

Переможцем дев'ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий фільм" стала картина "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тарас Томенко.

Крім "Будинок "Слово" за дану номінацію змагалися: "БожеВільні" (режисер Денис Тарасов); "Мирні люди" (Оксана Карпович); "Порцелянова війна" (Слава Леонтьєв); "Редакція" (Роман Бондарчук); "Ти мене любиш?" (Антоніна Ноябрьова); "Фрагменти льоду" (Марія Стоянова); "Я, "Побєда" і Берлін" (Ольга Ряшина).

Також, "Будинок "Слово". Нескінчений роман" отримав нагороду за найкращий сценарій і за найкращу режисерську роботау.

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, в категорії "Найкращий документальний фільм" перемогла стрічка "Порцелянова війна" режисера Слави Леонтьєва. Крім того, за номінацію змагалися ще фільми: "Мирні люди" (режисер Оксана Карпович) і "Фрагменти льоду" (Марія Стоянова).

Найкращим серіалом в цьому році визнано "Homo amans" режисера Саши Лідаговського. Він переміг в номінації у таких серіалів, як: "Евакуація" (Денис Тарасов); "Потяг" (Володимир Янощук); "Шлях" (Денис Тарасов).

Серед іншого, в номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Карина Химчук — "Ти мене любиш?"; в номінації "Найкраща чоловіча роль" - Костянтин Темляк — "БожеВільні".

Як повідомлялося, переможцем 8-ї Національної кінопремії "Золота Дзиґа" 2024 року в категорії "Найкращий фільм" стала картина "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

В 2023 року фільм "Стоп-Земля" режисерки Катерини Горностай став переможцем у номінації "Найкращий фільм" Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

