14:26 13.09.2025

Держпремією ім.Довженка нагороджений творчий колектив за створення фільму "Медовий місяць"

Президент України Володимир Зеленський присудив державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року творчому колективу — режисерці та сценаристці Жанні Озірній, актору Роману Луцькому, акторці Ірині Нірші — за створення повнометражного ігрового фільму "Медовий місяць".

Відповідний указ від 12 вересня оприлюднений на сайті глави держави.

"Установити на 2025 рік розмір Державної премії України імені Олександра Довженка двісті тисяч гривень", - йдеться у документі.

Премію присуджено на підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

