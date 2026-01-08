Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала міжнародну Премію Мура

Фото: Вікторія Амеліна/Facebook

Українська письменниця і правозахисниця Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Краматорська у 2023 році, посмертно стала лауреаткою Премії Мура за найкращу книгу на тему прав людини, видану у період з липня 2024 року до червня 2025 року. Відповідну інформацію оприлюднено на офіційному сайті премії .

Таке рішення міжнародного журі Премії, заснованої Фондом Крістофера Мура для відзначення творів нехудожньої літератури про людську гідність, свободу та права людини, було оголошено на офіційному сайті премії.

Книга Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" (Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary) визнана найкращою серед видань останнього року. У ній використано щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію, а також розповіді про українських жінок, які документують та переживають війну.

До складу журі цього року увійшли журналістка Клер Гаммонд, директорка Human Rights Watch Asia Елейн Пірсон та професор Дайнюс Пурас з Вільнюського університету. Журі охарактеризувало роботу Амеліної як "проникливе вираження серця, душі та жертви людей, які переживають війну" та "яскравий опис ролі жінок у воєнний час".

Ця нагорода стала черговим міжнародним визнанням творчості Амеліної після того, як її книга потрапила до фіналістів престижної Премії Орвелла у 2025 році.

Премія Мура є однією з ключових міжнародних літературних відзнак для творів, що досліджують права людини і сприяють глобальному діалогу про свободу та справедливість.