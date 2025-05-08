Інтерфакс-Україна
Події
17:48 08.05.2025

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

1 хв читати

Книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну: щоденник війни і справедливості" - останній твір української письменниці та правозахисниці Вікторії Амеліної, яка загинула від російського ракетного удару в 2023 році, презентували під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".

Форум організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Твір Амеліної, опублікований посмертно, представила на знак пошани письменниця та керівниця Інституту документування та взаємодії INDEX Саша Довжик, інформують організатори форуму.

Головна культурна оглядачка, The Guardian (Велика Британія) Шарлотта Хіґґінс додала, що Вікторія досліджувала і писала про воєнні злочини.

"Ми маємо забезпечити відповідальність за воєнні злочини, - за цю справу Вікторія боролася і втратила своє життя", - сказала оглядачка.

Теги: #ksf #амеліна #ksf2025 #книга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 08.05.2025
Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

16:18 08.05.2025
Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

14:20 08.05.2025
Міністр оборони Бельгії: Ми збільшимо обсяги допомоги Україні, зокрема військової

Міністр оборони Бельгії: Ми збільшимо обсяги допомоги Україні, зокрема військової

09:23 06.01.2025
Війна і мир: роль економіки у запобіганні збройним конфліктам

Війна і мир: роль економіки у запобіганні збройним конфліктам

15:09 20.12.2024
Вийшла друком книга Залужного "Моя війна"

Вийшла друком книга Залужного "Моя війна"

20:40 30.09.2024
ГУР Міноборони презентувало книгу-буклет про полеглого Героя України Олега Зайцева

ГУР Міноборони презентувало книгу-буклет про полеглого Героя України Олега Зайцева

14:57 06.09.2024
ГУР Міноборони презентувало книгу-буклет про полеглого Героя України Віталія Ігнатенка

ГУР Міноборони презентувало книгу-буклет про полеглого Героя України Віталія Ігнатенка

17:19 14.03.2024
У День добровольця в Києві презентували художню книжку про бійців "Гвардії наступу"

У День добровольця в Києві презентували художню книжку про бійців "Гвардії наступу"

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

ОСТАННЄ

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

На Харківщині підірвався підліток, його шпиталізовано

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Президент присвоїв полковнику Павлу Розлачу звання Герой України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА