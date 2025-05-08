Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

Книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну: щоденник війни і справедливості" - останній твір української письменниці та правозахисниці Вікторії Амеліної, яка загинула від російського ракетного удару в 2023 році, презентували під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".

Форум організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Твір Амеліної, опублікований посмертно, представила на знак пошани письменниця та керівниця Інституту документування та взаємодії INDEX Саша Довжик, інформують організатори форуму.

Головна культурна оглядачка, The Guardian (Велика Британія) Шарлотта Хіґґінс додала, що Вікторія досліджувала і писала про воєнні злочини.

"Ми маємо забезпечити відповідальність за воєнні злочини, - за цю справу Вікторія боролася і втратила своє життя", - сказала оглядачка.