Салліван відповів на критику щодо недостатньої підтримки України при Байдені та наголосив, що справжній мир - через силу

США мають продовжувати допомагати Україні та посилювати тиск на РФ, аби прокласти шлях до справедливого миру, заявив радник президента США з питань національної безпеки у 2021-25 роках Джейк Салліван.

"Я чув критику, що ми не робили достатньо, недостатньо швидко, бо ми були занадто переживали через Росію. Насправді ми використали кожен долар, виділений Конгресом, надали величезну кількість зброї, боєприпасів і в останні місяці адміністрації ми значно збільшили постачання. І саме ці збільшені постачання дають українцям зараз змогу стояти", - заявив він під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Салліван зазначив, що мав чимало дискусій зі спеціалістами стосовно питання далекобійних ракет ATACMS для України, але, на його думку, не існує "срібної кулі" у війні, нагадавши про підвищений ядерний ризик.

"З нашої точки зору, не було жодної системи, чи навіть двох чи трьох, що були б панацеєю у цій війні на полі бою. Якість і масштаб американської допомоги за три роки був величезний", - пояснив він.

Салліван висловив надію, що президент Дональд Трамп посилить тиск на РФ та продовжить підтримку Україну, адже це зробить Америку сильніше.

"Питання: що далі? Завжди складно закінчити агресивну війну. Але дещо просто. Шлях до справедливого миру - це важелі впливу і сила. І ключ до сили означає, що США і партнери надають більше допомоги та підтримки Україні, а також тиск на РФ, аби Путін міг зрозуміти, що він не зможе нас "перечекати" чи "пересилити", - зазначив він.

Салліван наголосив, що зараз в його країні дехто хоче сформувати політику США щодо України як вибір між підтримкою миру або війни.

"Тобто ви або за мир, або за вічну війну. Але такого вибору немає. Ми не можемо нікому дозволити потрапити у цю пастку. Справжній вибір - це вибір між справжнім миром, підтримуючи Україну у ефективних переговорах з впливом, та фальшивий мир через фактично здачу Путіну. Ми вибудували багато впливу, аби гарантувати гарну угоду. Ми маємо продовжувати допомагати Україні будувати більше", - пояснив він.