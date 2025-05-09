Інтерфакс-Україна
Події
18:57 09.05.2025

Салліван відповів на критику щодо недостатньої підтримки України при Байдені та наголосив, що справжній мир - через силу

2 хв читати

США мають продовжувати допомагати Україні та посилювати тиск на РФ, аби прокласти шлях до справедливого миру, заявив радник президента США з питань національної безпеки у 2021-25 роках Джейк Салліван.

"Я чув критику, що ми не робили достатньо, недостатньо швидко, бо ми були занадто переживали через Росію. Насправді ми використали кожен долар, виділений Конгресом, надали величезну кількість зброї, боєприпасів і в останні місяці адміністрації ми значно збільшили постачання. І саме ці збільшені постачання дають українцям зараз змогу стояти", - заявив він під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Салліван зазначив, що мав чимало дискусій зі спеціалістами стосовно питання далекобійних ракет ATACMS для України, але, на його думку, не існує "срібної кулі" у війні, нагадавши про підвищений ядерний ризик.

"З нашої точки зору, не було жодної системи, чи навіть двох чи трьох, що були б панацеєю у цій війні на полі бою. Якість і масштаб американської допомоги за три роки був величезний", - пояснив він.

Салліван висловив надію, що президент Дональд Трамп посилить тиск на РФ та продовжить підтримку Україну, адже це зробить Америку сильніше.

"Питання: що далі? Завжди складно закінчити агресивну війну. Але дещо просто. Шлях до справедливого миру - це важелі впливу і сила. І ключ до сили означає, що США і партнери надають більше допомоги та підтримки Україні, а також тиск на РФ, аби Путін міг зрозуміти, що він не зможе нас "перечекати" чи "пересилити", - зазначив він.

Салліван наголосив, що зараз в його країні дехто хоче сформувати політику США щодо України як вибір між підтримкою миру або війни.

"Тобто ви або за мир, або за вічну війну. Але такого вибору немає. Ми не можемо нікому дозволити потрапити у цю пастку. Справжній вибір - це вибір між справжнім миром, підтримуючи Україну у ефективних переговорах з впливом, та фальшивий мир через фактично здачу Путіну. Ми вибудували багато впливу, аби гарантувати гарну угоду. Ми маємо продовжувати допомагати Україні будувати більше", - пояснив він.

Теги: #салліван #ksf2025 #ksf

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 09.05.2025
Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін

Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін

11:38 09.05.2025
Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

21:34 13.01.2025
Генерал Ходжес: Висловлювання Саллівана про необхідність для України знизити призовний вік - це спроба обілити провал адміністрації Байдена в допомозі Києву

Генерал Ходжес: Висловлювання Саллівана про необхідність для України знизити призовний вік - це спроба обілити провал адміністрації Байдена в допомозі Києву

13:06 18.10.2024
Україні потрібно виконати всі необхідні умови, щоб вступити до НАТО - Салліван

Україні потрібно виконати всі необхідні умови, щоб вступити до НАТО - Салліван

16:28 04.10.2024
Єрмак обговорив із Салліваном підготовку зустрічі у форматі "Рамштайн"

Єрмак обговорив із Салліваном підготовку зустрічі у форматі "Рамштайн"

22:06 14.09.2024
Радник Байдена Салліван обіцяє підтримку Україні до останніх днів повноважень президента

Радник Байдена Салліван обіцяє підтримку Україні до останніх днів повноважень президента

10:56 25.07.2024
Єрмак обговорив із Салліваном відновлення інфраструктури та військові потреби України

Єрмак обговорив із Салліваном відновлення інфраструктури та військові потреби України

09:48 25.06.2024
Єрмак і Салліван обговорили підготовку до Саміту НАТО у Вашингтоні

Єрмак і Салліван обговорили підготовку до Саміту НАТО у Вашингтоні

13:58 19.06.2024
Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

15:16 16.06.2024
Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

ОСТАННЄ

Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Справедливий мир це засудження росії як країни-агресора – кардинал Бичок

Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

В Києві 10-11 травня можливі деякі обмеження руху центральними вулицями у зв’язку з урочистими заходами

Глави МЗС України та Британії обговорили подальші дипломатичні зусилля для досягнення миру

Папа Лев XIV стане правдивим свідком України, сподівається кардинал Микола Бичок

Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА