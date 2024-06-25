Єрмак і Салліван обговорили підготовку до Саміту НАТО у Вашингтоні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Андрій Єрмак розповів про оперативну ситуацію на фронті та посилення російських атак на українські громади й удари по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, поінформував про масовані обстріли Харкова та Покровська, внаслідок яких загинули люди", - йдеться в повідомленні.

Також під час розмови сторони обговорили підсумки Глобального саміту миру у Швейцарії та подальшу реалізацію пунктів Формули миру і зустріч лідерів у рамках саміту G7. Крім цього, співрозмовники наголосили на важливості підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та США.

Окрему увагу співрозмовники приділили підготовці до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.