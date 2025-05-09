Більшість у Конгресі США вірить у боротьбу України - член Палати представників Росс

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В американському Конгресі переважна більшість вірить у боротьбу України, попри те, що можна побачити у ЗМІ, заявила член Конгресу США Дебора Росс.

"Я приєднуюсь до вас з дуже чітким меседжем: попри те, що ви можете читати у новинах, напротивагу тому, що ви можете чути від нашого президента, чітка рішуча більшість у Конгресі вірить у вашу боротьбу. Ми будемо з вами від сьогодні, і до дня коли України проголосить про свою перемогу", - сказала вона під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Росс підкреслила, що якщо не боротися з агресією, то амбіції Путіна не завершаться Україною, бо його мета - "повернення гегемонії колишнього СРСР". Росс також нагадала про масштабну кампанії з дезінформації, що поширюється Європою.

"Без перебільшення, зараз під загрозою майбутнє Європи. Захід не може дозволити, щоб Росія змінювала кордони України. Ми маємо створити найсильніший щит для захисту незалежності України, Молдови, Польщі, країн Балтії", - впевнена Росс.

Вона наголосила, що умиротворення агресора не працює, і це "компроментує безпеку всього світу та коштує багатьох життів".