Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

Винищувачі F-16, передані Україні, базуватимуться на українській території, заявив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в інтерв'ю PBS.

"Планується поставити F-16 в Україну. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (США Джозеф Байден - ІФ-У) і президент Зеленський, підтвердила це твердження: ми хочемо допомогти Україні отримати цей потенціал. Це має бути потенціал, що базується в Україні", - пояснив Салліван, відповідаючи на запитання про українську пропозицію розмістити винищувачі за межами України.