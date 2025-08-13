Інтерфакс-Україна
13.08.2025

У Києві презентували книгу, присвячену загиблим співробітникам пенітенціарної служби

Міністерство юстиції України і Державна кримінально-виконавча служба презентували книгу "Небесна варта ДКВС України", присвячену пам’яті загиблих співробітників пенітенціарної служби.

"Ця важлива ініціатива, я вдячний за неї, знайшла повну підтримку керівництва Міністерства юстиції, адже дуже важливо пам'ятати, знати, що ДКВС України – це повноцінний правоохоронний орган, який воює, який з перших днів війни долучився до захисту нашої Батьківщини", - зазначив заступник міністра юстиції України Євген Пікалов на презентації у Києві в середу.

Він повідомив, що наразі більше тисячі працівників пенітенціарної системи боронять Україну. Близько 700 захисників після поранень повернулися на службу, більше 50 працівників загинули.

"Тому було прийнято таке рішення - якимось чином закарбувати в пам'яті імена наших героїв, для того, щоб всі наступні покоління і працівники добре знали імена наших героїв. Ми розуміємо, що остання сторінка цієї книги ще не дописана, війна триває, але важливо зберігати цю пам'ять", - сказав він.

На презентації були присутні родичі загиблих працівників, співробітники ДКВС України та представники Консультативної Ради при ДКВС України.

