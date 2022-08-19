У пенітенціарних закладах півдня України викрито агентів РФ – СБУ

Служба безпеки України викрила агентів Росії в пенітенціарній системі південних регіонів України - вони передавали ворогові інформацію щодо співробітників, які не зрадили присязі на вірність Україні, повідомляє СБУ.

"Встановлено, що "зв'язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань у Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України.

"Отримані відомості спецслужби Росії використовували з метою розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для тиску на правоохоронців та їхніх близьких, можливого їх вербування та отримання відомостей службового характеру", - інформують в українській спецслужбі.