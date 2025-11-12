Інтерфакс-Україна
У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Рівнопілля Запорізькоі області з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі, повідомили Сили оборони півдня України.

"11 листопада 2025, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня зазначають, що просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комлексного ураження.

У ЗСУ наголосили, що на Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське.

Загалом на напрямку зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень.

11 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія підвищила активність у Запорізькій області. Вона використовує густий туман для інфільтрації між українськими позиціями.

За його словами, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Сирський повідоми, що воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.

До цього речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив, що українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

