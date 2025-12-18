Інтерфакс-Україна
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, 35 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 684 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. 35 людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Гуляйполю, Тернуватому, Залізничному, Святопетрівці, Річному, Різдвянці та Воздвижівці", а 429 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Кушугум, Новоукраінку, Григорівку, Юрківку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Прилуки та Добропілля.

Також ворог здійснив 6 обстрілів з РСЗВ  по території Добропілля та Гуляйполя, а 236 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Прилук та Добропілля.

Крім того, надійшло 246 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Федоров додав, що внаслідок обстрілу також пошкоджений гаражний кооператив та внаслідок вибухової хвилі дев'ятиповерхівка.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді достала поранень жінка.

 

 

 

