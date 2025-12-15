Інтерфакс-Україна
07:09 15.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, є постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Чотирнадцять людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Розумівці, Новобойківському, Гуляйполю та Придорожньому, а 567 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Любицьке, Мар'ївку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Зелене, Солодке та Варварівку.

Також 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Малих Щербаків, Малої Токмачки, Чарівного та Варварівки, а 272 артилерійських удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Солодкого та Варварівки.

Крім того, надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

