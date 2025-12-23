Інтерфакс-Україна
07:17 23.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 23 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці, Лисогірці, Степногірську та Залізничному, а 423 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Розумівку, Біленьке, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Щербаки, Плавні, Лукʼянівське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Варварівку та Зелене.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Приморське, Лукʼянівське, Варварівку та Зелене, 233 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Лякʼянівського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Зеленого.

Крім того, надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла,  автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

