Інтерфакс-Україна
Події
15:09 20.12.2025

Рятувальники деблокували жінку з-під завалів на Запоріжжі – МВС

1 хв читати

Внаслідок російського удару по одному з населених пунктів Пологівського району 20 грудня було зруйновано житловий будинок, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Під завалами опинилася 77-річна власниця оселі. Рятувальники деблокували жінку, надали домедичну допомогу та доправили її до стабілізаційного пункту", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що також поранення отримали ще двоє чоловіків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Теги: #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 20.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 19 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 19 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

07:38 18.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

07:39 16.12.2025
Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано

Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано

07:09 15.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

07:49 13.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 16 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 16 населених пунктів Запорізької області

08:08 11.12.2025
ОВА: Двоє поранених під час атак на 17 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла та інфраструктури

ОВА: Двоє поранених під час атак на 17 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла та інфраструктури

08:48 09.12.2025
Понад 5 тис. абонентів на Запоріжчині знеструмлені через пошкоджені обстрілами мережі Дніпропетровщини

Понад 5 тис. абонентів на Запоріжчині знеструмлені через пошкоджені обстрілами мережі Дніпропетровщини

08:40 09.12.2025
Росіяни пошкодили пожежно-рятувальну частину під час удару в Запорізькій області

Росіяни пошкодили пожежно-рятувальну частину під час удару в Запорізькій області

08:26 09.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 26 населених пункти Запорізької області, є постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 26 населених пункти Запорізької області, є постраждалі

07:28 07.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

Мирної угоди наразі немає, її може і не бути, вона є, коли існує не лише на папері, а коли війна зупинена – Зеленський

Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

ОСТАННЄ

Громадянам, які прямують до Молдови, рекомендується користуватися пропускними пунктами в Чернівецькій та Вінницькій областях – МЗС

"Магазини вже наповнюються" – мер Арциза закликав мешканців міста не панікувати

Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

Мирної угоди наразі немає, її може і не бути, вона є, коли існує не лише на папері, а коли війна зупинена – Зеленський

Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

Альтернативні транспортні маршрути через Дністер створені на Одещині – заступник керівника ОП

Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА