Рятувальники деблокували жінку з-під завалів на Запоріжжі – МВС

Внаслідок російського удару по одному з населених пунктів Пологівського району 20 грудня було зруйновано житловий будинок, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Під завалами опинилася 77-річна власниця оселі. Рятувальники деблокували жінку, надали домедичну допомогу та доправили її до стабілізаційного пункту", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що також поранення отримали ще двоє чоловіків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.