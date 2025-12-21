ОВА: Четверо людей поранені внаслідок обстрілів 24 населених пунктів Запорізької області

Унаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах поранення дістали четверо людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, упродовж доби російські війська завдали 514 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили 12 авіаційних ударів по Розумівці, Воскресенці, Біленькому, Гуляйполю, Оріхову, Тернуватому, Верхній Терсі, Залізничному та Преображенці.

"298 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Червонодніпровку, Григорівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Лукʼянівське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке та Добропілля", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Крім того, російські війська здійснили п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки та Добропілля, а також завдали 199 артилерійських ударів по Степногірську, Приморському, Щербаках, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Зеленому, Варварівці, Солодкому та Добропіллю.

"Надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури", - зазначив Федоров ранком неділі.