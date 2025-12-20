Інтерфакс-Україна
07:50 20.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 19 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 19 населеним пунктам Запорізької області, 10 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 713 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. 10 людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Воздвижівці та Новоданилівці, а 418 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Запоріжжя, Кушугум, Мар’янівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Солодке, Щербаки, Білогір’я та Добропілля.

Також 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Гуляйполя та Добропілля, а 270 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Щербаків, Білогір’я, Добропілля та Солодкого.

Крім того, надійшло 177 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

