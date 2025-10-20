Ворог активізувався на півдні, але Сили оборони уразили більшість його техніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські війська активізувалися на півдні, провівши механізовані штурмові дії, але Сили оборони уразили більшість ворожої техніки ще до її підходу, а кількість особового складу наразі невідома, повідомляє DeepState.

"Кацапи протягом дня провели ряд штурмових дій по відтинку Щербаки-Нестерянка-Роботине-Новопокровка-Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку від важкої (у вигляді танків, БМП, БТР з піхотою) до мотоциклів, які також намагалися на швидкості заїхати як можна далі в глибину оборонних порядків Сил Оборони", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляється, більшість ворожої техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати піхота. Також ворог зумів на техніці заїхати в Малу Токмачку, де висадив десант з піхотою, яка "розбрелася" по населеному пункту.

Як зазначається, кількість особового складу невідома. Противник використовував танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай.

Ситуація після відбиття штурмових дій уточнюється, зокрема, в населеному пункті Мала Токмачка, зазначили в DeepState.

"З одного боку можна сказати, що відбиття накатів противника було успішним, однак ще невідомі до кінця їх наслідки, тому робити висновки зарано. Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки", - сказано в тексті.

"Дані дії більше схожі на прощупування оборони СОУ з надією на раптовий успіх, адже сказати, що це повна реалізація потенціалу кацапів важко, бо це не той ресурс, який вони можуть використати на таку площу", - пояснили в DeepState.