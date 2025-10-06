Інтерфакс-Україна
Події
09:54 06.10.2025

Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень

1 хв читати
Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська минулої ночі здійснили 12 обстрілів по 7 прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах Херсонської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей, загинули двоє цивільних, зазнали поранень – 14, повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України.

"На Херсонщині внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще три дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарчу споруду, приватні автомобілі. У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 11 поранено. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі, квартири, об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру Одещини "Шахедами" зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкту. На місці виникла пожежа, вона вже ліквідована. Обійшлося без жертв.

На Миколаївщині ворог атакував Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок та лінію електропередачі.

Загалом агресор здійснив 12 обстрілів по 7 населених пунктах.

Теги: #південь #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 30.09.2025
Перша партія протирозвідувальних комплексів "Ай-Петрі" з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Перша партія протирозвідувальних комплексів "Ай-Петрі" з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

17:54 20.09.2025
Українські захисники просунулися на новопавлівському і торецькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Українські захисники просунулися на новопавлівському і торецькому напрямках – Генштаб ЗСУ

12:14 11.09.2025
Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

09:36 08.09.2025
Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

16:49 05.09.2025
Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

12:28 30.08.2025
Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

08:48 30.08.2025
Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

12:02 17.08.2025
Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

17:10 06.08.2025
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

09:37 22.05.2025
На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

ОСТАННЄ

СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

Українські дрони атакували найбільшу нафтобазу в Криму

Пошукові роботи в селі Юречкова в Польщі завершено, поховань не виявлено - УІНП

ВАКС частково задовольнив апеляцію Мін’юсту та стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від Партії регіонів

"Чернігівобленерго" повідомляє про влучання в енергетичний об'єкт вночі

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА