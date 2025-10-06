Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень

Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська минулої ночі здійснили 12 обстрілів по 7 прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах Херсонської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей, загинули двоє цивільних, зазнали поранень – 14, повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України.

"На Херсонщині внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще три дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарчу споруду, приватні автомобілі. У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 11 поранено. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі, квартири, об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру Одещини "Шахедами" зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкту. На місці виникла пожежа, вона вже ліквідована. Обійшлося без жертв.

На Миколаївщині ворог атакував Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок та лінію електропередачі.

Загалом агресор здійснив 12 обстрілів по 7 населених пунктах.