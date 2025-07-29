Інтерфакс-Україна
Події
07:49 29.07.2025

Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

1 хв читати
Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

Шістнадцять загиблих і 35 поранених внаслідок ворожої атаки на один із пенітенціарних закладів в Запорізькій області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч", - написав Федоров.

Теги: #запорізька #жертви #обстріли #пенітенціарна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 29.07.2025
Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

07:28 29.07.2025
Пенітенціарний заклад у Запорізькій області потрапив під удар ворога, є загиблі й поранені

Пенітенціарний заклад у Запорізькій області потрапив під удар ворога, є загиблі й поранені

09:49 28.07.2025
Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

08:35 28.07.2025
Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

08:16 28.07.2025
Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

07:09 28.07.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

19:43 27.07.2025
Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

19:35 27.07.2025
Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

12:05 27.07.2025
Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

09:12 27.07.2025
Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

ОСТАННЄ

СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в Деснянському районі Києва

В Україні зафіксовано влучання 5 ворожих БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

29 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

Путін піде на переговори хіба що під впливом значних перемог України на полі бою – ISW

Ті в Росії, хто сумнівається в серйозності намірів Трампа припинити війну, помиляються - Грем

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА в Сумській області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА