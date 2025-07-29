Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

Шістнадцять загиблих і 35 поранених внаслідок ворожої атаки на один із пенітенціарних закладів в Запорізькій області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч", - написав Федоров.