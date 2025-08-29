Інтерфакс-Україна
Події
15:50 29.08.2025

У Києві відкрили меморіал пам’яті загиблим на війні співробітникам ДКВС

1 хв читати
У Києві відкрили меморіал пам’яті загиблим на війні співробітникам ДКВС
Фото: Мін'юст

Меморіал пам’яті загиблим на війні співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) відкрили у Києві в п’ятницю, 29 серпня, повідомило Міністерство юстиції України.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення понад тисячу співробітників системи юстиції, переважно працівники Державної кримінально-виконавчої служби України, стали до лав Сил безпеки та оборони України. Більше п'ятдесяти з них загинули у боях. Для вшанування та увічнення пам’яті героїв було вирішено відкрити Меморіал на честь співробітників ДКВС, які полягли у боротьбі за свободу України", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Міністр юстиції України Герман Галущенко висловив вдячність та підтримку рідним загиблих українських героїв і вручив їм відомчі відзнаки ДКВС "Справедливістю та Милосердям" - вперше в історії пенітенціарної системи.

На відкритті меморіалу виступили рідні загиблих героїв, мати молодшого інспектора 2-ої категорії відділу режиму і охорони Житомирської установи виконання покарань №8 Дениса Снігура та дружина інспектора Дубенського райвідділу філії держустанови "Центр пробації" у Рівненській області Андрія Додика.

Панахиду за полеглими героями провів протоієрей ПЦУ, настоятель Спасо-Преображенського храму при ДКВС України підполковник капеланської служби отець Костянтин Холодов.

Теги: #меморіал #дквс

