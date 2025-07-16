Келлог після відвідання меморіалу пам'яті дітей-жертв війни: Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися

Пам'ять дітей жертв російської агресії в Україні треба вшановувати не покладанням квітів чи іграшок, а реальними справами: вбивства повинні припинитися, заявив спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог, що перебуває в Україні з понеділка.

"Сьогодні вранці я відвідав меморіал, який визнає, що війна, яка триває, завдала шкоди українським дітям. Їхню смерть вшановують не покладанням квітів, а м'якими іграшковими тваринками. Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

"Президент США чітко дав зрозуміти: вбивства повинні припинитися", - додав Келлог.