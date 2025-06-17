Інтерфакс-Україна
Події
13:47 17.06.2025

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

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Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві
Фото: t.me/DIUkraine

У Києві відкрито перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам, що увічнює пам’ять співробітників Головного управління розвідки (ГУР), а також іноземних добровольців, що загинули за незалежність України, повідомила пресслужба ГУР Міністерства оборони України.

"Митрополит Епіфаній та генерал-лейтенант Кирило Буданов відкрили перший в державі Меморіал українським розвідникам. Меморіал воєнним розвідникам відкрили в українській столиці. Композиція увічнює пам’ять співробітників Головного управління розвідки, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України", - йдеться у повідомленні ГУР МО у телеграмі у вівторок.

На центральному елементі Меморіалу — слово Aeternitas (Вічність), викарбуване латиною та іншими мовами світу. Це відображає інтернаціональний характер боротьби: разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать іноземні добровольці з понад 50 країн світу.

Дві стели в композиції символізують крила та щити. Їхній активний рельєф передає рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами ― простір тиші, де викарбувані імена розвідників, які загинули в боротьбі за Україну.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадує форму ока сови — символ вічної пильності, захисту та невидимої присутності.

Меморіал освятив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Кожен із полеглих розвідників приніс найбільшу жертву — віддав своє життя заради ближніх, заради України. Це подвиг не лише військовий, а й духовний. Пам’ятаймо: Господь перебуває там, де люди готові віддати себе з любові до інших. Меморіал, який ми сьогодні освятили, є знаком цієї жертовної любові, а також незламної сили духу, яка веде нас до перемоги над злом", — сказав Блаженнійший Епіфаній.

Автор меморіалу — відомий скульптор Назар Білик. Він, зокрема, створив меморіал на честь Героїв Небесної Сотні у Львові.

Пам’ять полеглих розвідників вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Буданов разом із співробітниками воєнної розвідки та родичами полеглих бійців поклали квіти до меморіалу.

"Багато наших розвідників, на превеликий жаль, повернулися на щиті, та їхні подвиги, жертовність і внесок у спільну справу боротьби за Україну житимуть вічно, так само, як імена, вигравіювані на пам’ятних табличках Меморіалу. Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони назавжди залишаться в пам’яті всього українського народу", - наголосив Буданов.

Він висловив вдячність творцям Меморіалу, а також меценатам — Володимиру та Олені Бесагам, спільними зусиллями яких з’явився цей простір.

Меморіал стане місцем вшанування полеглих розвідників і невід’ємною частиною військових ритуалів ГУР МО України.

 

Теги: #меморіал #гур #розвідники

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