Інтерфакс-Україна
Події
10:25 13.11.2025

Ветеран-розвідник може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки і ринковій аналітиці

3 хв читати
Ветеран-розвідник може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки і ринковій аналітиці
Фото: Мінветеранів

Ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"У війську розвідник виконує завдання зі збору інформації про противника, місцевість і маршрути руху. Він діє у складі малої автономної групи (3–6 осіб), часто без прямого контролю командира, з високим рівнем ризику, точності та відповідальності. Розвідник спостерігає, аналізує, документує, орієнтується, визначає позиції ворога, мінні поля, шляхи пересування. Його робота — це поєднання тиші, уважності, фізичної витривалості й стратегічного мислення", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві відзначили, що під час служби розвідник набуває таких навичок: орієнтування за картою, GPS, компасом у складній місцевості; ведення спостереження, фіксація руху, позицій, техніки; маскування, приховане пересування вдень і вночі; визначення маршрутів, проходів, мінних полів; робота в парі або у складі малої мобільної групи; застосування технічних засобів розвідки — планшетів, приладів спостереження, дронів; самостійність і відповідальність без постійного контролю; самоконтроль у ризикових умовах; аналітичне мислення — швидка оцінка ситуації з мінімумом інформації; точність у спостереженнях і передаванні даних; командна взаємодія без слів; здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності.

"Досвід орієнтації на місцевості, навігації та ухвалення рішень у русі може знайти застосування у логістиці та виїзних технічних службах. Аналітичне мислення й оцінка ризиків потрібні у ринковій аналітиці та системах безпеки. Спостережливість і уважність до деталей стають цінними у моніторингу, відеонагляді та контролі якості. Навички маскування й мобільності корисні під час польових чи кризових операцій, а командна взаємодія та довіра — важливі для ефективності у службах безпеки та командах швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві порадили, що під час співбесіди з ветеранами, які обіймали посаду розвідника, не варто запитувати: про участь у спецопераціях, диверсіях, бойових зіткненнях; поранення, втрати або "наскільки далеко заходили", бо це конфіденційна інформація, яка не має жодного стосунку до оцінки професійних компетенцій.

В той же час, вони радять запитати: "Як ви аналізували інформацію перед прийняттям рішення?", "Як координували дії у складі малої групи?", "Як зберігали концентрацію під час тривалого спостереження?", "Як діяли, коли було мало або суперечливих даних?", "Які технічні засоби чи програми використовували?".

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що створення робочих місць для ветеранів – має бути пріоритетом для кожної громади.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що працевлаштування ветерана є одним із інструментів для подолання кризи недостатньої кількості робочої сили в країні.

21 жовтня відбулася презентація результатів дослідження "Покращення кар’єрних шляхів та адаптація українських ветеранів до цивільного працевлаштування". У його межах: співставлено 1000 військово-облікових спеціальностей із професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками; досліджено 91 посадову інструкцію та понад 2000 записів Класифікатора професій; проведено шість фокус-груп із ветеранами та глибинні інтерв’ю з представниками бізнесу.

Теги: #ветерани #розвідники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 12.11.2025
УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

04:33 12.11.2025
Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

13:47 10.11.2025
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

10:48 10.11.2025
Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

16:35 31.10.2025
"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

14:25 31.10.2025
Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

22:03 29.10.2025
За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

12:39 29.10.2025
Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

14:42 28.10.2025
Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

10:38 24.10.2025
Кабмін схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота"

Кабмін схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота"

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

ОСТАННЄ

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Зеленський щодо заморожених активів РФ: Для росіян буде великою втратою, якщо ми зможемо отримати ці гроші

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА