Ветеран-розвідник може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки і ринковій аналітиці

Фото: Мінветеранів

Ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"У війську розвідник виконує завдання зі збору інформації про противника, місцевість і маршрути руху. Він діє у складі малої автономної групи (3–6 осіб), часто без прямого контролю командира, з високим рівнем ризику, точності та відповідальності. Розвідник спостерігає, аналізує, документує, орієнтується, визначає позиції ворога, мінні поля, шляхи пересування. Його робота — це поєднання тиші, уважності, фізичної витривалості й стратегічного мислення", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві відзначили, що під час служби розвідник набуває таких навичок: орієнтування за картою, GPS, компасом у складній місцевості; ведення спостереження, фіксація руху, позицій, техніки; маскування, приховане пересування вдень і вночі; визначення маршрутів, проходів, мінних полів; робота в парі або у складі малої мобільної групи; застосування технічних засобів розвідки — планшетів, приладів спостереження, дронів; самостійність і відповідальність без постійного контролю; самоконтроль у ризикових умовах; аналітичне мислення — швидка оцінка ситуації з мінімумом інформації; точність у спостереженнях і передаванні даних; командна взаємодія без слів; здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності.

"Досвід орієнтації на місцевості, навігації та ухвалення рішень у русі може знайти застосування у логістиці та виїзних технічних службах. Аналітичне мислення й оцінка ризиків потрібні у ринковій аналітиці та системах безпеки. Спостережливість і уважність до деталей стають цінними у моніторингу, відеонагляді та контролі якості. Навички маскування й мобільності корисні під час польових чи кризових операцій, а командна взаємодія та довіра — важливі для ефективності у службах безпеки та командах швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві порадили, що під час співбесіди з ветеранами, які обіймали посаду розвідника, не варто запитувати: про участь у спецопераціях, диверсіях, бойових зіткненнях; поранення, втрати або "наскільки далеко заходили", бо це конфіденційна інформація, яка не має жодного стосунку до оцінки професійних компетенцій.

В той же час, вони радять запитати: "Як ви аналізували інформацію перед прийняттям рішення?", "Як координували дії у складі малої групи?", "Як зберігали концентрацію під час тривалого спостереження?", "Як діяли, коли було мало або суперечливих даних?", "Які технічні засоби чи програми використовували?".

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що створення робочих місць для ветеранів – має бути пріоритетом для кожної громади.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що працевлаштування ветерана є одним із інструментів для подолання кризи недостатньої кількості робочої сили в країні.

21 жовтня відбулася презентація результатів дослідження "Покращення кар’єрних шляхів та адаптація українських ветеранів до цивільного працевлаштування". У його межах: співставлено 1000 військово-облікових спеціальностей із професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками; досліджено 91 посадову інструкцію та понад 2000 записів Класифікатора професій; проведено шість фокус-груп із ветеранами та глибинні інтерв’ю з представниками бізнесу.