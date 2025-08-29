На Берковецькому кладовищі в Києві відкрили другий меморіал для вшанування загиблих військових

Другий Меморіальний монумент для вшанування пам’яті загиблих захисників України у вигляді козацького хреста відкрили на Берковецькому кладовищі в столиці України відкрили в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Сьогодні, в День пам’яті захисників України, відкрили другий Меморіальний монумент на алеї почесних поховань на Берковецькому міському кладовищі. Перший встановили рік тому. Головний елемент Меморіалів – козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, на Алеї почесних поховань Берковецького кладовища поховані близько 1000 полеглих військовослужбовців і монументи встановили на знак пам’яті та вшанування їх подвигу.

"Столиця і надалі робитиме все, щоб підтримувати і допомагати родинам загиблих захисників і захисниць. А також – допомагати в лікуванні, реабілітації та адаптації ветеранів. І продовжить допомагати тим бійцям, які сьогодні боронять нашу землю на фронті", - написав Кличко.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України відзначається з 2019 року, коли Зеленський підписав указ про його затвердження. Дата приурочена до роковин виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, коли українська армія понесла найбільші втрати на Донбасі. Символом пам'ятного дня є соняшник.