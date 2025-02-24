Події

10:51 24.02.2025

Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відкрив у Києві першу частину Меморіалу українським розвідникам до роковин повномасштабного вторгнення.

"Вічність" ― це слово багатьма мовами світу написане на першому камені майбутнього Меморіалу українським розвідникам. Воно символізує подвиг людей з різних країн, які з початком повномасштабної агресії росії стали на захист вільної та суверенної України. Дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній активний рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами ― простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що з висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності.

"Цей меморіал ― наша шана і вдячність тим героям, які жили та боролись, і повернулися на щиті. Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони завжди залишаться у наших серцях, в історії боротьби українського народу і стануть дороговказом для наступних поколінь. В Україні триває екзистенційна війна. Упевнений ― силою ми здобудемо справедливий мир. А зло буде переможене і покаране. Дякую всім, хто бʼється заради України і всім, хто нам допомагає", ― наводяться в повідомленні слова Буданова під час відкриття меморіалу.

Начальник ГУР МО України висловив вдячність творцям Меморіалу українським розвідникам, а також меценатам Володимиру та Олені Бесагам, спільними зусиллями яких з’явився цей простір.

Теги: #меморіал #розвідники

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