Інтерфакс-Україна
Події
03:22 03.05.2025

У Польщі демонтовано незаконні таблички з українського меморіалу на горі Монастир — Мінкультури

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У Польщі демонтовано таблички, які були самовільно встановлені на пам’ятнику та братській могилі воїнів Української повстанської армії на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України в своєму дописі в Фейсбук.

"28 квітня 2025 року Реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення таблички, встановленої сторонніми особами на території гори Монастир. Роботи були проведені відповідно до чинного законодавства Польщі та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини", - зазначається в повідомленні в п’ятницю.

21 квітня 2025 року поліція Польщі відкрила кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 261 Кримінального кодексу Республіки Польща (наруга над пам’ятником чи іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичної події чи особи) та ст. 288 КК РП (знищення чужої речі).

Розслідування перебувало під наглядом Районної прокуратури в місті Любачів і додатково — на контролі Окружної прокуратури в місті Перемишль через високий суспільний резонанс справи.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Bsb3YeaVL/?mibextid=wwXIfr

Теги: #польща #меморіал #демонтаж

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