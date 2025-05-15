Інтерфакс-Україна
Події
21:54 15.05.2025

У Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані - КМВА

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У Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані Незалежності та заборонять проводити розважальні заходи там, а також здійснювати комерційну діяльність, повідомив глава Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Я готую розпорядження про посилення охорони в районі меморіалу, заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті)", - написав він в телеграмі.

Крім того, буде заборонено видача і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Ткаченко підтвердив, що внаслідок бійки на Майдані біля Меморіалу були пошкоджені прапори та фотографії загиблих.

Як повідомив відділ комунікації Національної поліції Києва, поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв у четвер. Її доставили до відділення поліціі, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

"33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1129

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0Axr76qGq61vuHQ4b31MUFSCoKJzJtgV3iBNwQonUjjmgMTLWiw9rVjDB22VHbdTvl?locale=uk_UA

Теги: #меморіал #охорона #майдан

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