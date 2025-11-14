Інтерфакс-Україна
20:55 14.11.2025

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

Деякі громадські активісти закликають взяти участь в антикорупційній акції протесту на Майдані незалежності в центрі Києва в суботу.

"15.11 субота 12:00 Майдан Незалежності. Скажи НІ корупції", - написав співзасновник благодійного фонду "Українські герої" Рустам Набібулін у Facebook у п'ятницю.

"Ви знали, що військовий збір, який українці справно платять "на армію", не йде напряму на оборону? Ці гроші потрапляють у загальний бюджет, де розчиняються - і саме там їх "освоюють" через схеми, тендери й фіктивні контракти. За минулий рік українці сплатили понад 50 млрд, але ці кошти не стали бронею, не стали дронами, не стали укріпленнями… Більше того — офіційно підтверджено, що понад 5 млрд розкрадено на будівництві фортифікацій", - написала голова правління громадської організації "Спротив" Марія Барабаш.

"Завтра в 12.00 у Києві на Майдані Незалежності зібрання небайдужих громадян проти корупції. Навмисно не пишу "мітинг", або "Майдан", бо під час війни ці речі недозволені. Проте, пограбування країни - це ще гірше. Тому - Ні корупції", - написав активіст ініціативи "Армія SOS", засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов.

Їх повідомлення перепостили в соцмережах деякі інші активісти та діячі разом зі своїми закликами, натомість публічних осіб більшість проігнорували цей заклик, також у коментарях нерідко зустрічається несхвальна реакція цієї ініціативи. Зокрема, прихильники президента України Володимира Зеленського в соцмережах звинувачують опозиційні політсили в закликах до протестів під час війни, у той же час самі ці політсили та їх представники від їх імені з такими закликами не виступали.

Виходити на Майдан в Києві закликав і позбавлений українського громадянства народний депутат Верховної Ради IV-VII скликань Олег Царьов, який раніше виступав з критикою попередніх акцій протесту на центральній площі української столиці, а нині переховується в РФ. Також схвальну реакцію на цю ініціативу продемонструвала низка російських пропагандистів.

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та громадський діяч Сергій Гнезділов вважає, що "протестувати під час війни потрібно… бо влада завжди, навіть під час війни має розуміти, що вона підзвітна, підконтрольна, має нести відповідальність за свої вчинки, і їй не все пробачать". "Водночас із тим, варто розмежовувати громадський мирний протест та агресивні заклики до повалення конституційного ладу. Зеленського у відставку - антиконституційний заклик, хочете ви того чи ні… Чітко охреслюйте вимоги протесту, одиночного чи масового і не піддавайтесь провокаціям чи крайнощам", - написав він у Facebook.

Теги: #протест #антикорупція #майдан

