Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав сертифікат відповідності стандарту "Система управління протидією корупції".

"Український Червоний Хрест успішно пройшов сертифікаційний аудит та отримав… сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 37001:2016 "Система управління протидією корупції" та став першим Національним Товариством у світі, яке отримало такий сертифікат. В Україні рівень відповідності стандарту ISO 37001:2016 мають лише 10 організацій, і Український Червоний Хрест входить до їх числа", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Впровадження стандарту ISO 37001:2016 спрямоване на посилення системи внутрішнього контролю, управління ризиками та забезпечення доброчесності в усіх процесах організації.

За результатами перевірки підтверджено ефективність функціонування системи запобігання корупції в Українському Червоному Хресті.

Отримання сертифіката стало результатом послідовної роботи Департаменту з управління ризиками УЧХ, який координував процес впровадження системи протидії корупції відповідно до вимог міжнародного стандарту.

УЧХ подякував партнерам з міжнародного червонохресного Руху за фінансову та технічну підтримку.

"Ми продовжуємо зміцнювати систему управління, дотримуючись міжнародних стандартів, базових принципів Руху та підходів належного врядування.

Будуємо організацію, якій довіряють", — зазначили в УЧХ.