УЧХ отримав сертифікат відповідності стандарту "Система управління протидією корупції"
Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав сертифікат відповідності стандарту "Система управління протидією корупції".
"Український Червоний Хрест успішно пройшов сертифікаційний аудит та отримав… сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 37001:2016 "Система управління протидією корупції" та став першим Національним Товариством у світі, яке отримало такий сертифікат. В Україні рівень відповідності стандарту ISO 37001:2016 мають лише 10 організацій, і Український Червоний Хрест входить до їх числа", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.
Впровадження стандарту ISO 37001:2016 спрямоване на посилення системи внутрішнього контролю, управління ризиками та забезпечення доброчесності в усіх процесах організації.
За результатами перевірки підтверджено ефективність функціонування системи запобігання корупції в Українському Червоному Хресті.
Отримання сертифіката стало результатом послідовної роботи Департаменту з управління ризиками УЧХ, який координував процес впровадження системи протидії корупції відповідно до вимог міжнародного стандарту.
УЧХ подякував партнерам з міжнародного червонохресного Руху за фінансову та технічну підтримку.
"Ми продовжуємо зміцнювати систему управління, дотримуючись міжнародних стандартів, базових принципів Руху та підходів належного врядування.
Будуємо організацію, якій довіряють", — зазначили в УЧХ.