РФ розпочала масштабну інформаційну операцію проти України з використанням "антикорупційних протестів" – СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) попереджає про те, що Росія розпочала масштабну інформаційну операцію проти України з використанням чинника "антикорупційних протестів в Україні".

Як зазначено в повідомленні СЗРУ, за отриманою інформацією, до зазначеної операції, крім федеральних ресурсів, кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу.

"До здійснення інформаційного впливу вже залучені закордонні можливості всіх російських спецслужб. російські пропагандистські майданчики подають зміни в антикорупційному законодавстві як "антиамериканський переворот" та спробу "мінімізації впливу Заходу всередині політичної системи України". Це супроводжується масштабуванням наративу про глибоку кризу українського суспільства", - наголосили у відомстві.

Для надання таким тезам авторитетності пропаганда РФ у вигідний спосіб вириває з контексту та інтерпретує коментарі західних дипломатів, політиків і журналістів. Це подається "як свідчення розчарування країн Заходу проведенням українських реформ, загроза можливого запровадження санкцій і втрати Україною безвізу". Для посилення ефекту маніпулятивно спотворюється відеоконтент із протестних заходів, звертають увагу в службі.

"Сьогодні ми маємо бути єдині як ніколи, бо рівень загроз лише зростає. Маємо памʼятати, що головне джерело небезпеки – це росія, яка ... прагне посіяти розбрат і підірвати Україну зсередини. Агресор використовував і використовуватиме найменший привід для руйнування нашої єдності та дискредитації України, насамперед на міжнародній арені", - зазначив голова СЗРУ Олег Іващенко.

Він додав, що майже щодня спілкується з керівниками партнерських спецслужб з питань спільної протидії російській агресії, і колеги вказують на важливість збереження "феноменального рівня консолідації українського суспільства, що ми проявили в ці роки війни".

Розвідки європейських країн також відзначають активізацію маніпулятивних і дезінформаційних ресурсів кремля в інформаційному просторі країн Заходу.