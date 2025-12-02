Інтерфакс-Україна
Події
19:36 02.12.2025

Факт антикорупційних розслідувань в Україні свідчить про те, що антикорупційні органи там працюють – Каллас

Проведення антикорупційних розслідувань в Україні свідчить про роботу антикорупційних органів в країні, зазначила верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

"Я також хочу торкнутися теми антикорупційних розслідувань в Україні. Особливо під час війни довіра має значення. Боротьба України за свободу та її шлях до Європи не повинні бути цим затьмарені. Однак сам факт проведення розслідувань, свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Суспільний резонанс із цього приводу також був дуже сильним", - сказала Каллас у своїй заяві для преси у вівторок за підсумками засідання міністрів оборони ЄС, на якій обговорювались війна РФ проти України та європейська оборона.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

 

