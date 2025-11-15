Акція протесту проти корупції в Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

Менше 30 учасників зібралося на анонсовану напередодні антикорупційну акцію протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники акції зібралися після 12:00 в суботу на непарній стороні Хрещатика з боку Монументу Незалежності.

Приблизно половина з них тримають в руках картонки з написами "Довіри більше немає, ви крадете у народу і ЗСУ", "Ні корупції в Україні і зачинщикам її" та іншими, а також з вимогою відновити розформовану роту ударних безпілотних комплексів Юрія Касьянова.

Акція проходить мирно, правоохоронців на центральній площі столиці не більше ніж зазвичай.

У Києві 11 градусів тепла, хмарно, без опадів.

Як повідомлялося, кілька громадських активістів, зокрема і Касьянов, закликали взяти участь в антикорупційній акції протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва в суботу. Більшість публічних осіб більшість проігнорували цей заклик, також поширювалась несхвальна реакція на таку ініціативу. Виходити на Майдан в Києві закликав позбавлений українського громадянства народний депутат Верховної Ради IV-VII скликань Олег Царьов, який нині переховується в РФ, його підтримала низка російських пропагандистів.

Прихильники президента України Володимира Зеленського в соцмережах звинуватили опозиційні політсили в закликах до протестів під час війни, у той же час самі ці політсили та їх представники з такими закликами не виступали.