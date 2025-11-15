Інтерфакс-Україна
Події
13:48 15.11.2025

Акція протесту проти корупції в Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

1 хв читати

Менше 30 учасників зібралося на анонсовану напередодні антикорупційну акцію протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники акції зібралися після 12:00 в суботу на непарній стороні Хрещатика з боку Монументу Незалежності.

Приблизно половина з них тримають в руках картонки з написами "Довіри більше немає, ви крадете у народу і ЗСУ", "Ні корупції в Україні і зачинщикам її" та іншими, а також з вимогою відновити розформовану роту ударних безпілотних комплексів Юрія Касьянова.

Акція проходить мирно, правоохоронців на центральній площі столиці не більше ніж зазвичай.

У Києві 11 градусів тепла, хмарно, без опадів.

Як повідомлялося, кілька громадських активістів, зокрема і Касьянов, закликали взяти участь в антикорупційній акції протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва в суботу. Більшість публічних осіб більшість проігнорували цей заклик, також поширювалась несхвальна реакція на таку ініціативу. Виходити на Майдан в Києві закликав позбавлений українського громадянства народний депутат Верховної Ради IV-VII скликань Олег Царьов, який нині переховується в РФ, його підтримала низка російських пропагандистів.

Прихильники президента України Володимира Зеленського в соцмережах звинуватили опозиційні політсили в закликах до протестів під час війни, у той же час самі ці політсили та їх представники з такими закликами не виступали.

Теги: #київ #протест #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 15.11.2025
Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

09:54 15.11.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

07:50 15.11.2025
Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

20:55 14.11.2025
Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

20:04 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

16:34 14.11.2025
Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

16:17 14.11.2025
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

14:35 14.11.2025
Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

12:44 14.11.2025
УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

ОСТАННЄ

Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

Сили оборони півдня підтвердили відхід з села Нововасилівське Запорізької області

Ворог пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина області - Чернігівобленерго

Жителька Херсона загинула вранці під час обстрілу у власному домі – прокуратура

Похолодання в неділю в Україні зміниться потеплінням у понеділок, скрізь очікуються невеликі опади

Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

Ніхто з вчителів не буде звільнений при збільшенні навантаження і переукладанні строкових договорів - Бабак

Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА