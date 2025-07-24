Інтерфакс-Україна
Події
23:26 24.07.2025

"Безуглу геть" – скандували учасники протесту в Києві, коли депутатка підняла над головою заклик до відставки Сирського

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Народний депутат Верховної Ради України Мар'яна Безугла у четвер прийшла на акцію протесту в Києві, яка проходила вже втретє, де підняла над головою табличку з закликом про відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Згідно з відео, яке шириться в мережі Інтернет ввечері четверга, учасники акції протесту скандували "Безуглу геть", коли нардепка підняла над головою цю табличку із закликом до відставки Сирського

На днях Безугла критикувала учасників акцій за те, що вони не протестують з приводу інших, більш важливих, на її думку, тем, зокрема, мобілізації, ТЦК, проблем в армії.

Свій вихід на акцію та цей вчинок Безугла пояснила тим, що порушуване нею питання в парламенті на порядку денному щодо законопроєкту про мобілізацію "пройшли перше читання, але були викинуті з другого і забуті".

"Дуже розчарована цією ситуацією особисто. А ще більше тим, що виглядає, навіть вже проголосоване рішення будуть якось ще змінювати. Але ніхто не збирається реально змінювати ЗСУ. Сирський дає інтерв’ю, де насміхається з нас і каже, що в свої 60 нікуди йти не збирається, але це проходить непоміченим", - скаржиться вона в соцмережі Х, додаючи, що можливостей на власний протест не має, тому приєднується до вже організованої акції.

За її словами, росіяни зайшли в Покровськ, який є ключовим вузлом на Дніпро, Запоріжжя і Краматорськ, а також про знову не підготовлену до оборони Сумщину.

"Інших способів бути почутою, як розумію, нема. І подивимось, як громадянське суспільство готове говорити про реформу ЗСУ, мобілізацію, Покровськ чи реформу СБУ", - пише Безугла.

Нардепка підкреслила, що "готова чути будь-які аргументи, адже йду фізично в натовп, не ховаючись за соцмережами".

Джерело: https://x.com/UaPeacemaker/status/1948447265288257752?t=4JgITYNFOi-XAW1zFGma1w&s=19

Теги: #мобілізація #протест #безугла

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