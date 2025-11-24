Інтерфакс-Україна
Події
16:16 24.11.2025

Безугла не братиме участь в голосуваннях у Раді поки не звільнять Єрмака

1 хв читати
Безугла не братиме участь в голосуваннях у Раді поки не звільнять Єрмака
Фото: https://t.me/marybezuhla

Позафракційна народна депутатка Мар'яна Безугла не братиме участь в голосуваннях у Верховній Раді поки президент України Володимир Зеленський не відправить у відставку голову свого офісу Андрія Єрмака.

"Не голосуватиму нічого у ВРУ, поки не знімуть Єрмака", - написала Безугла у телеграм-каналі у понеділок.

Вона закликала своїх колег слідувати її прикладу.

"Я закликаю усіх колег не боятися, не мовчати і не дати перетворити себе остаточно на механічні кнопки без нічого людського, принижені й знецінені. У нас різні відносини, але зараз має стати один парламент… Вважаю, ВРУ зараз треба бути на страйку, поки не звільнять Єрмака. Жодного голосування. Жодного рішення", - зазначила народна депутатка.

Як повідомлялося, Безугла на зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом на минулому тижні закликала Зеленського звільнити Єрмака.

Теги: #голосування #безугла

