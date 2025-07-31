Інтерфакс-Україна
Події
15:27 31.07.2025

Ситуація з голосуванням за закон про обмеження повноважень НАБУ та САП призведе до зміни правил прийняття рішень у фракції "Слуга народу" - нардеп Жмеренецький

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Ситуація з голосуванням за закон про обмеження повноважень НАБУ та САП призведе до зміни правил прийняття рішень у фракції "Слуга народу" - нардеп Жмеренецький

Ситуація з голосуванням 22 липня за закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) призведе до вдосконалення роботи фракції "Слуга народу", впевнений член фракції Олексій Жмеренецький.

"Ця ситуація призведе до зміни внутрішньої роботи та правил прийняття рішень всередині фракції. Зараз є робоча група, яка працює над удосконаленням внутрішніх процедур, щоб такі помилки більше ніколи не повторилися", - сказав Жмеренецький журналістам у четвер.

Відповідаючи на запитання, чи йде мова про заміну голови фракції, він зазначив: "Ні, голова фракції (Давид Арахамія - ІФ-У) вибачився перед колегами за збій внутрішніх фракційних процедур. Йому подякували за щирість, за те, що він знайшов сили попросити вибачення".

Жмеренецький нагадав, що не голосував за закон про обмеження повноважень НАБУ та САП на засіданні Верховної Ради 22 липня. Нардеп зауважив, що ухвалив таке рішення після того, як ознайомився з текстом законопроєкту. Він допустив, що його колеги з фракції у цей день голосували за закон, з яким не встигли ознайомитися.

Згідно з інформацією на офіційному порталі парламенту про голосування нардепів за законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП (№2414 - про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану - ІФ-У) Жмеренецький був відсутній на засіданні.

Як повідомлялось, Верховна Рада у четвер повернула незалежність НАБУ та САП. За відповідний президентський законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП за основу та в цілому проголосував 331 народний депутат.

Теги: #жмеренецький #слуга_народу #набу #голосування #сап

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