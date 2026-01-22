Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

Україна виправила помилку щодо спроби обмежити антикорупційні органи в липні 2025 року, але так само партнерам варто виправити помилку щодо затримок з постачанням необхідної зброї, у тому числі ракет Taurus та Tomahawk, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Справді, це була помилка, і ми всі зробили багато помилок. Наприклад, не надаємо Україні ракети Taurus чи Tomahawk. Але ми виправили свою помилку, і питання, чи виправлені інші помилки, полягає в тому, що у нас все ще багато нерішучості серед наших партнерів", – сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Качка наголосив, що Україна знаходиться на завершальному та найскладнішому етапі структурної трансформації щодо верховенства права та боротьби з корупцією, яка тривала з 2014-2015 року. За його словами, завдяки нинішньому парламенту та депутатам маємо незалежну та дуже функціональну антикорупційну систему, що підтверджується статистикою.

Як зазначив віцепрем’єр, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) минулого року розпочало 737 справ, Спеціальна антикорупційна прокуратура висунула 124 обвинувальні акти проти 280 осіб в Україні, суди винесли 93 вироки проти 130 осіб, а два міністри пішли у відставку після розслідування НАБУ, і це перемога.