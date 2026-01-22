Інтерфакс-Україна
Події
10:26 22.01.2026

Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

1 хв читати
Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

Україна виправила помилку щодо спроби обмежити антикорупційні органи в липні 2025 року, але так само партнерам варто виправити помилку щодо затримок з постачанням необхідної зброї, у тому числі ракет Taurus та Tomahawk, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Справді, це була помилка, і ми всі зробили багато помилок. Наприклад, не надаємо Україні ракети Taurus чи Tomahawk. Але ми виправили свою помилку, і питання, чи виправлені інші помилки, полягає в тому, що у нас все ще багато нерішучості серед наших партнерів", – сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Качка наголосив, що Україна знаходиться на завершальному та найскладнішому етапі структурної трансформації щодо верховенства права та боротьби з корупцією, яка тривала з 2014-2015 року. За його словами, завдяки нинішньому парламенту та депутатам маємо незалежну та дуже функціональну антикорупційну систему, що підтверджується статистикою.

Як зазначив віцепрем’єр, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) минулого року розпочало 737 справ, Спеціальна антикорупційна прокуратура висунула 124 обвинувальні акти проти 280 осіб в Україні, суди винесли 93 вироки проти 130 осіб, а два міністри пішли у відставку після розслідування НАБУ, і це перемога.

Теги: #качка #український_сніданок #набу #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 22.01.2026
Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

11:16 22.01.2026
Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

10:38 22.01.2026
Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

10:28 22.01.2026
Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

10:24 22.01.2026
Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

14:42 20.01.2026
НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

12:10 20.01.2026
НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

10:39 20.01.2026
Качка розраховує на винесення кандидатури України на вступ до ОЕСР на розгляд Ради Організації вже у 2026р.

Качка розраховує на винесення кандидатури України на вступ до ОЕСР на розгляд Ради Організації вже у 2026р.

17:25 15.01.2026
Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

16:57 15.01.2026
Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

ОСТАННЄ

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження СВАМ

Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, адже Європа не веде війну з Росією – прем’єр-міністр

Столтенберг: ми не можемо змінити думки Путіна, але можемо змінити його розрахунки

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА