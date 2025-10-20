Інтерфакс-Україна
Події
17:14 20.10.2025

НСЗУ розпочала голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розпочала рейтингове голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при нацслужбі.

Як повідомляє НСЗУ, голосування відбувається на сайті нацслуджби та триватиме до 16:45 24 жовтня.

За результатами голосування будуть відібрані п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. У разі рівної кількості голосів у кількох кандидатів щодо таких кандидатів буде проведено повторне голосування.

Рада громадського контролю при НСЗУ здійснює громадський контроль за діяльністю служби, забезпечує взаємодію з громадськими об’єднаннями та інституціями громадянського суспільства у сфері охорони здоров’я, зокрема у питаннях запобігання корупції, а також інформує НСЗУ про громадську думку щодо формування й реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування та Програми медичних гарантій (ПМГ).

Участь у голосуванні можуть брати всі громадяни України. Кожен учасник може підтримати не більше п’яти кандидатів.

Строк повноважень члена Ради громадського контролю становить три роки. Для забезпечення безперервності роботи Ради щороку оновлюється одна третина її складу.

