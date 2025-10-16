Інтерфакс-Україна
Події
20:46 16.10.2025

Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

1 хв читати
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тьюн готовий запропонувати проголосувати за законопроєкт, який передбачає санкції проти країн, що торгують із Росією, повідомляє в четвер Bloomberg із посиланням на радника Тьюна.

"Помічник лідера республіканців заявив, що Тьюн готовий спрямувати на голосування законопроєкт із запровадженням санкцій проти країн, які торгують із Росією", - інформує агентство.

Терміни голосування наразі не розкриваються.

За даними агентства, раніше в четвер Тьюн зустрівся з автором законопроєкту, сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом (внесений у РФ до списку терористів і екстремістів).

На початку квітня цього року Грем і його колега - демократ Річард Блюменталь - презентували законопроєкт, який передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню з Україною.

"Санкції проти Росії передбачають введення мит для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші продукти", - йшлося у пресрелізі до законопроєкту.

Уточнювалося, що санкції передбачають введення мит у 500%.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що через імпорт КНР нафти РФ більшість американських сенаторів готові дозволити президенту Дональду Трампу запровадити мита на китайські товари в розмірі 500%. Такі мита згадуються в законопроєкті Грема і Блюменталя.

 

Теги: #сенат #санкції #голосування #сша

