Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

Верховна Рада не підтримала постанову про відсторонення народної депутатки Марʼяни Безуглої (позафракційна) від участі у засіданні парламенту.

За відповідну постанову проголосували лише 141 народний депутат (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів "за" - ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Як повідомлялось, парламентський комітет з питань регламенту у середу рекомендував Верховній Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання веде на YouTube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").