Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

Народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки мають намір звернутися до Державного бюро розслідування (ДБР) у зв'язку з перешкоджанням роботі комітету з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої (позафракційна), повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Вчора комітет планував у закритому режимі провести за участю міністра оборони Дениса Шмигаля та його заступників засідання, на якому обговорити видатки та потреби сектору оборони. Але цього не трапилось, бо засідання зірвала Безугла… Відбулася лише відкрита частина засідання", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами Фріз, Безугла, яка не має доступу до таємної інформації, відмовилась виконувати рішення комітету і покидати спеціальне приміщення, де проводяться закриті засідання.

Як зазначається у тексті депутатського звернення на адресу директора ДБР Олексія Сухачова, у діях Безуглої містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 351 Кримінального кодексу "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради". Народні депутати просять ДБР внести інформацію про вчинення Безуглою, кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провести відповідне досудове розслідування.

Фріз наголосила, що до 16.00 п'ятниці звернення відкрито для підписання народними депутатами, а "потім піде на ДБР".

Як повідомлялося, Безугла є членом парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. До вересня 2024 року була заступницею голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.