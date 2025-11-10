"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

Заходи влади РФ з "прихованої мобілізації" свідчать про те, що ні контрактники, ні залучені до війни в Україні іноземці не покривають втрат ворога у боях, зокрема за Покровськ (Донецька обл.), повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках "прихованою мобілізацією"", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, під "прихованою мобілізацією" варто розуміти декілька речей: "вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для "охорони значимих обʼєктів", який росіяни оголосили в багатьох регіонах".

"Це ознака того, що нинішній потік контрактників в рф зменшився, набір іноземців також не перекриває втрати у боях", - наголосив він.

Як повідомлялося, за даними Генштабу станом на 9 листопада, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 151 070 осіб.