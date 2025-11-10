Інтерфакс-Україна
Події
10:55 10.11.2025

"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

1 хв читати
"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

Заходи влади РФ з "прихованої мобілізації" свідчать про те, що ні контрактники, ні залучені до війни в Україні іноземці не покривають втрат ворога у боях, зокрема за Покровськ (Донецька обл.), повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках "прихованою мобілізацією"", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, під "прихованою мобілізацією" варто розуміти декілька речей: "вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для "охорони значимих обʼєктів", який росіяни оголосили в багатьох регіонах".

"Це ознака того, що нинішній потік контрактників в рф зменшився, набір іноземців також не перекриває втрати у боях", - наголосив він.

Як повідомлялося, за даними Генштабу станом на 9 листопада, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 151 070 осіб.

Теги: #мобілізація #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

13:14 09.11.2025
Рух опору знищив 4 обʼєкти військової логістики у РФ - ГУР

Рух опору знищив 4 обʼєкти військової логістики у РФ - ГУР

22:28 08.11.2025
Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

11:56 08.11.2025
В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

20:42 30.10.2025
Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

17:29 30.10.2025
Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

12:38 21.10.2025
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

11:36 20.10.2025
Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

16:28 01.10.2025
Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

18:34 21.09.2025
Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Зеленський: США – стратегічний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага

ОСТАННЄ

Обвинувачення проти свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова спрямоване до суду

Железняк стверджує про обшуки у міністра юстиції Галущенка та ініціює в Раді його відставку

Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали дві жінки

Ворог пошкодив енергооб'єкти у кількох областях, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів цілодобово

Ferrexpo призупинила виробництво та експорт через збій з постачанням е/е внаслідок обстрілів енергоінфраструктури України

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Українські Центри єдності відкриються в Іспанії та Німеччині в 2025 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА