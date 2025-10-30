Інтерфакс-Україна
Події
20:42 30.10.2025

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді відкрив 15 тис вакансій, лише половина з яких бойові, та оголосив про намір довести чисельність СБС до 5% від загальної в Силах оборони.

"Досить бігати від армії - час літати! Оголошую набір до складу Сил Безпілотних Систем. 15000+ вакансій, половина з яких - спеціальності з мирного життя. Ти будеш служити там, де обереш і тим, ким вибереш особисто,- слово командира. Набирай у інтернеті три літери: С Б С. Або за посиланням: https://usforces.army/?utm_source=tg_magyar#application-form", - написав Бровді в Телеграм у четвер.

За його словами, набір здійснюється у 12 підрозділів СБС. Командувач також запевняє в повній їх комплектації амуніцією та боєприпасами. "Дрон, боєприпас та все спорядження чекає на пілота, а не навпаки - цей клопіт лиши мені. Навчимо, піднімемо у повітря, збережемо", - наголосив Бровді.

За його словами, угруповання СБС існує 5 місяців, за які ними було знищено 30 тис окупантів та понад 100 тис ворожих цілей, що еквівалентно двом штурмовим корпусам або 50 батальйонам окупантів у повному складі.

"Нас стане 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Без сумніву, ми виконаємо задачу "суцільна Лінія Дронів" від прапорця до прапорця вздовж всієї смуги існуючого фронту, у тактичній, оперативній і стратегічній глибині", - переконаний командувач СБС.

Бровді також закливав поширювати інформацію про набір у свої підрозділи.

Як повідомлялось, 8 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв засновнику і командиру 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ (більш відомому як "Птахи Мадяра") майору Роберту Бровді звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

СБС були створені як окремий рід сил у складі ЗСУ для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем у червні 2024 року. Бровді очолив їх у червні 2025 року. У вересні того ж року "Птахи мадяра", створені Бровді у 2022 році і якими на той момент командував молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко, увійшли до складу СБС.

 

Теги: #мобілізація #сбс

