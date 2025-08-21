Інтерфакс-Україна
02:25 21.08.2025

Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

Міжнародний кримінальний суд (МКС) засудив запровадження нових санкцій адміністрацією США проти суддів та заступників прокурора Суду, повідомляється на офіційному сайті МКС.

Під обмеження потрапили судді Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Нажат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіайє Ніанг (Сенегал). Ці заходи стали доповненням до раніше накладених санкцій проти чотирьох інших суддів і прокурора МКС.

У Суді наголосили, що такі дії "є відвертою атакою на незалежність неупередженого судового органу, що діє на підставі мандату від 125 держав-учасниць з усіх регіонів".

Також зазначено, що санкції становлять "образу для держав-учасниць Суду, міжнародного порядку, заснованого на правилах, і, перш за все, — для мільйонів невинних жертв у всьому світі".

"Як раніше заявляли Президент та судді МКС, а також Президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, Суд твердо підтримує свій персонал та жертв неймовірних злочинів. МКС продовжить виконувати свій мандат, незламно, у суворій відповідності до своєї правової бази, ухваленої державами-учасницями, і без урахування будь-яких обмежень, тиску чи погроз", - зазначено в повідомленні.

Суд закликав держави-учасниці та всіх, хто поділяє цінності людяності та верховенства права, до твердої та послідовної підтримки діяльності Суду, яка здійснюється виключно в інтересах жертв міжнародних злочинів.

Як повідомлялося, на сайті Державного департаменту США адміністрація Дональда Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду – Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Нажат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіайє Ніанг (Сенегал).

В свою чергу держсекретар США Марко Рубіо в повідомленні для преси оголосив про включення до санкційного списку чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду, заявивши, що ці особи брали участь у розслідуваннях і судових процесах проти громадян США та Ізраїлю без згоди цих країн. Він знову підкреслив, що Вашингтон розглядає діяльність МКС як "політизовану, таку, що зловживає повноваженнями і загрожує національній безпеці США та Ізраїлю".

Джерело:https://www.icc-cpi.int/news/icc-strongly-rejects-new-us-sanctions-against-judges-and-deputy-prosecutors

Теги: #санкції #протест #сша #мкс

