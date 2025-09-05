Інтерфакс-Україна
Події
14:21 05.09.2025

Голова ВАКС: Сумніваюся, що за нас суспільство вийшло б із картонками

1 хв читати
Голова ВАКС: Сумніваюся, що за нас суспільство вийшло б із картонками

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко сумнівається, що українське суспільство вийшло б на акції протесту, відстоюючи незалежність ВАКС, як вийшло на захист незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в липні цього року.

"Я, чесно, сумніваюся, що станом на липень суспільство вийшло б з картонками за ВАКС", - сказала Михайленко в п'ятницю в ході панельної дискусії до 6-річчя ВАКС.

Вона додала: "Не тому що ми (суд) погані, а тому що ми менш видимі".

За словами Михайленко, суспільство більше обізнане про роботу НАБУ та САП через новини, ніж про ВАКС. "Але ми теж робимо величезний масив роботи. Я б назвала це чесна тиша", - додала вона.

Теги: #вакс #михайленко #протест #картон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 05.09.2025
ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

13:08 05.09.2025
Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

18:56 04.09.2025
Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

15:29 04.09.2025
ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

18:07 26.08.2025
Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

02:25 21.08.2025
Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

23:26 24.07.2025
"Безуглу геть" – скандували учасники протесту в Києві, коли депутатка підняла над головою заклик до відставки Сирського

"Безуглу геть" – скандували учасники протесту в Києві, коли депутатка підняла над головою заклик до відставки Сирського

22:19 23.07.2025
В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

10:32 14.07.2025
У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

21:17 13.05.2025
Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

Футбольний Матч Легенд збере кошти для благодійних організацій, зокрема для УЧХ

Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів

Нардеп Гончаренко звертатиметься до Стефанчука через погрози парламентаря Куницького

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА