Голова ВАКС: Сумніваюся, що за нас суспільство вийшло б із картонками

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко сумнівається, що українське суспільство вийшло б на акції протесту, відстоюючи незалежність ВАКС, як вийшло на захист незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в липні цього року.

"Я, чесно, сумніваюся, що станом на липень суспільство вийшло б з картонками за ВАКС", - сказала Михайленко в п'ятницю в ході панельної дискусії до 6-річчя ВАКС.

Вона додала: "Не тому що ми (суд) погані, а тому що ми менш видимі".

За словами Михайленко, суспільство більше обізнане про роботу НАБУ та САП через новини, ніж про ВАКС. "Але ми теж робимо величезний масив роботи. Я б назвала це чесна тиша", - додала вона.