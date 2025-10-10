Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

Київські правоохоронці охороняють вулиці столиці, які станом на вечір п'ятниці залишаються знеструмленими внаслідок ворожої атаки, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Після масованої атаки ворога, внаслідок якої частина столиці досі залишається без світла, поліцейські продовжують нести службу із збільшеною кількістю піших та автомобільних патрулів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до забезпечення правопорядку залучено співробітників головного управління поліції, районних управлінь, спецпризначенців, вибухотехніків, кінологів, а також курсантів НАВС, які допомагають колегам у патрулюванні вулиць і реагуванні на виклики громадян.

Особливу увагу правоохоронці приділяють охороні об’єктів критичної інфраструктури, пунктів незламності і громадських місць.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/11775