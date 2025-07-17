Кабмін посилив охорону Китаївського археологічного комплексу в Києві

Кабінет міністрів України вніс зміни до відомостей Державного реєстру нерухомих пам’яток України для збереження пам’ятки "Китаївське городище і курганний могильник", повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій Україна.

"Йдеться про археологічний комплекс, розташований у місті Києві за адресою: вул. Китаївська, 15. Цю пам’ятку було внесено до Реєстру постановою Кабміну ще у 2008 році. Відтоді вчені й науковці провели численні дослідження, які дозволили уточнити назву пам’ятки, визначити її складові частини та більш детально зафіксувати межі та місцезнаходження", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що прийнята постанова сприятиме кращому захисту важливої археологічної пам’ятки від потенційних загроз, зокрема спроб забудови території, яка має унікальне історичне й природне значення.

"Китаїв — одна з найдавніших історичних місцевостей на південній околиці Києва, розташована в східній частині Голосіївського лісу. Вона відома залишками давньоруської фортеці, курганами, печерами та іншими археологічними об’єктами, що мають цінність для вивчення історії Київської Русі", - розповіли в міністерстві.